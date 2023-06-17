Apple'dan çok konuşulacak yeni patent paylaşımı! Duymayanlara duyrulur: Bomba bir şey, o özellik geliyor

Gelecekteki iPhone'lar çizilmeye karşı çok dayanıklı olabilir ve kılıfa ihtiyaç duymayabilirler mi? Görünüşe göre bu hiç de uzak bir ihtimal değil. Çünkü AppleInsider'ın haberine göre; Apple, mevcut iPhone'lar kadar iyi görünen, ancak daha fazla aşınma ve yıpranmaya dayanabilecek bir iPhone kasasının nasıl yapılacağını araştırıyor. Habere göre şirket şimdi bir patent aldı.

Apple, "Uzamsal Kompozitler" denilen patent başvurusunda "[Cep] telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlar çeşitli yüzeylerle temas ederek aygıt yüzeyinin çizilmesine veya aşınmasına neden olabilir" diyor. Ancak şirket, bir iPhone kasasında kullanılan farklı malzemelerin farklı avantajlar ve sorunlarla birlikte geldiğini söylüyor.

Örnek olarak metalin özellikle eziklere, çizilmelere veya kırılmalara karşı dayanıklı olabileceğini söyleyen şirket, ancak metalin cihaza giren veya cihazdan çıkan radyo sinyallerine engel olabileceğini dile getiriyor.

Apple, seramiğin ise çizilmeye karşı dayanıklı ve radyo sinyallerine karşı şeffaf olabileceği söylerken, ancak kırılgan olabileceğinin altını çiziyor. Plastik için ise "Radyo sinyallerine karşı şeffaf ve oldukça güçlü olabilir, ancak çizilmeye veya ezilmeye eğilimli olabilir." diyor.

İŞTE APPLE'IN ÖNERDİĞİ ÇÖZÜM!

Apple'ın önerdiği çözüm ise kasa için birden fazla malzeme kullanmak. Ancak elbette bu o kadar basit değil. Patentin tamamı da hangi malzemelerin karıştırılacağı ve bunun nasıl yapılacağı ile ilgili.

Mesela Apple, aşınmaya dayanıklı elemanların metal veya seramikten oluşturulabileceğini söylüyor.

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Apple'ın patenti, her biri farklı faydalar sağlayan ancak genel amacı aynı olan farklı şekillerdeki "aşınmaya dayanıklı elemanları" gösteren çizimler içeriyor.

Ayrıca bu elemanların bir iPhone'un arkasında noktalı olarak gösteren bir çizim de yer alıyor.

Ancak bu sadece açıklayıcı bir çizim. Çizimin göstermediği şey ise malzemelerin aralarındaki mesafenin yalnızca 10 ila 100 mikron arasında olması gerektiği bilgisi.

Patent, aralarında Christopher D. Preset'in de bulunduğu üç mucide ait. Preset'in önceki çalışmaları arasında, MagSafe sisteminde hem veri hem de güç iletimi sağlayan cam seramik bileşenlerin kullanımı da yer alıyor.

Apple’ın bu patenti gerçeğe dönüşüp dönüştürmeyeceği ise belirsiz.