Apple'dan arabalardan anlamayanlar için müthiş özellik

Araba kullanmayı bilmek kadar aracınızı tanımak da oldukça önemli. Otomobil firmaları, araçlarında yer verdikleri semboller ile kullanıcılarına bu konuda ipuçları veriyor. Bu semboller sayesinde araçtaki donanımları tanıdığımız gibi arabamızda meydana gelen sorunları da tespit edebiliyoruz.

iOS 17, sembol tanıma özelliğine kavuşuyor

Otomobil şirketleri kullanıcıların araçlarını daha iyi tanımaları için bir kılavuz sunuyorlar. Ancak çoğu kişi bu kullanma kılavuzunun yüzüne hiç bakmıyor. Bu yüzden birçok kişi için araçta karşılaşılan semboller bir bilinmezden öteye geçemiyor.

Araçlarda meydana gelen sorunlar gösterge panelinde bir sembol yardımı ile ifade edilerek kullanıcılara harekete geçmeleri için uyarı veriyor. Ancak bu sembollerin ne anlama geldiğini bilmeyen birçok kullanıcı, bu uyarıları atlıyor. Bu da ilerleyen dönemde daha büyük sorunların oluşmasına neden olabiliyor. Apple ise bu sorunun önüne geçmek için iOS 17 ile birlikte yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

iOS 17’nin beta sürümünü test eden bir Reddit kullanıcısı, Görsel Arama özelliğinin artık araçlardaki sembolleri tanıyacak şekilde genişleyeceğini ortaya koydu. Yapılan paylaşıma göre iOS 17 artık klima kontrolleri ve uyarı lambaları dahil olmak üzere birçok sembolün açıklamasını yapacak.

Reddit üzerinden yapılan paylaşımda iOS 17’nin sunduğu yeni özellik ile dörtlü ikaz lambası ve klima kontrollerinin ayarlarını net bir şekilde açıkladığını görüyoruz. İşletim sisteminin yeni sürümü böylelikle araç sahibi olan ancak arabalardan anlamayan kişilerin de yardımına koşmuş oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple, çekilen fotoğrafları yapay zeka desteği ile analiz ve deşifre eden Görsel Arama özelliğini iOS 15 ile kullanıma sundu. Sahip olduğu yapay zeka sayesinde birçok farklı nesneyi ve canlıyı analiz edebilen sistem, iOS 17 ile birlikte semboller konusunda da kullanıcılara yardım edecek gibi görünüyor.