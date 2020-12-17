Apple'da uygulama gizliliği dönemi başlıyor

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone cihazlar için iOS 14.3 güncellemesini yayınlamıştı. Güncelleme ile birlikte telefonlar, Apple Fitness+ ve Apple'ın ilk kulak üstü kulaklığı AirPods Max desteğine kavuşmuştu. Fakat iOS 14.3 güncellemesinin getirdiği yenilikler bunlarla sınırlı kalmadı. iOS 14.3 güncellemesinin getirdiği en dikkat çeken yeniliklerden biri de 'Uygulama Gizliliği' oldu.

Uygulama Gizliliği özelliği, iOS 14.3 sürümünün yayınlanmasıyla birlikte App Store'da görünmeye başladı.

Bu özellik, iOS kullanıcılarının uygulamaların güvenilir olup olmadıklarına dair bir fikir sahibi olmalarına imkan sağlıyor.

Kullanıcılar, App Store'da bir uygulamaya gittiğinde uygulamanın kullandığı izinleri ve işlediği bilgileri Apple'a bildirdiğine dair bir gizlilik etiketi ile karşılaşıyor.

Bilgiler arasında izlemek için kullanılan veriler ve ilişkilendirilen veriler de bulunuyor. Bu bilgileri vermeyen geliştiricilerin uygulamalarında ise 'Bilgi vermedi' ibaresi çıkıyor. Böylece kullanıcılara daha şeffaf bir bilgi akışı sunuluyor.