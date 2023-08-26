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Teknoloji

Apple’a devi ateş eden tarihi kroşe attı: Yeni güncelleme ile Android'te dehşet hızlanıyor! İşte bu beklenmedik şok karar

Yeniakit Publisher
2023-08-26 19:58:00 - 2023-08-26 20:06:41
Apple’a devi ateş eden tarihi kroşe attı: Yeni güncelleme ile Android'te dehşet hızlanıyor! İşte bu beklenmedik şok karar

Teknoloji devi Google paylaştı: Android kullanıcıları için uygulama açılma hızının arttığını ortaya koyan bir rapor yayımladı. Teknoloji devinden yeni güncelleme ile Android telefonlar için dehşet dedirten hamleye hızlanıyor! Android kullanıcılarının işletim sistemi ile ilgili en şikayetçi olduğu noktalardan birisi hiç şüphesiz uygulamaların yavaş açılması sorunları çözüyor...İşte yeni dev adımı, işte ayrıntılar

Android kullanıcılarının işletim sistemi ile ilgili en şikayetçi olduğu noktalardan birisi hiç şüphesiz uygulamaların yavaş açılması. Teknoloji devi Google bunun için çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda şirketin kısa süre önce yayımladığı blog gönderisine göre Android uygulama açılma hızı artıyor. İşte ayrıntılar!

Android uygulama açılma hızı yüzde 30 artıyor!

Google, Android Geliştiricileri için yayımladığı bir blog gönderisinde önemli bir rapor paylaştı. Tabii bu rapor Geliştiriciler için yayımda olan web sayfasında paylaşılmış olsa da normal kullanıcıları da oldukça yakından ilgilendiriyor.

Şirket, Android Runtime (ART) için önemli bir rapor paylaştı. Bu rapora göre ART 13‘te Android uygulamaların açılış süresini yüzde 30 oranında hızlandırmayı başardığına dikkat çeken Google, bunun kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyeceğini ve Apple’a ait iOS işletim sistemi ile rekabet için önemli bir nokta olduğunu belirtti.
Bilmeyenler için Android Runtime (ART), Google tarafından Android işletim sistemi için geliştirilen bir uygulama çalıştırma ortamıdır. Bunu daha açık bir dille anlatmak gerekirse, uygulamaların çalıştırılmasından sorumlu yazılımdır.

ART, kullanıcı bir uygulama başlattığında söz konusu uygulamanın kodlarını cihazın anlayabileceği dil olan makine diline çevirir. Google ise bu yazılımda sürekli olarak çalışmalar yürütüyor ve performansı yükseltmeye çalışıyor.

Aktarılan bilgilere göre demin sözünü ettiğimiz uygulama açılış süresini artıran performans yükseltmesi, ART 13 kullanan Android 13 işletim sistemli cihazlara güncelleme ile birlikte sağlandı. Yakın zamanda çıkması beklenen ART 14 sürümü ile birlikte daha fazla cihaza sunulması bekleniyor. shiftdelete
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