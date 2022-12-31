  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple’a 105 milyon dolarlık darbe!
Teknoloji

Apple’a 105 milyon dolarlık darbe!

Apple Japonya, yabancı turistlere toptan ürün satışında tüketim vergisinin sehven uygulanmaması gerekçesiyle 14 milyar yen (105 milyon dolar) cezaya çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 11:37:00 -
Apple’a 105 milyon dolarlık darbe!

Tokyo Bölgesel Vergilendirme Dairesi, Apple'ın Japonya şubesinin 2020-2021 yıllarına ait yaklaşık 140 milyar yen değerindeki tüketim vergisinden muaf satışlarını incelemeye aldı.

İncelemeye göre, markanın bazı şubelerinde, yabancı turistlere iPhone dahil bazı ürünlerin toptan satıldığı ve bu satışlarda tüketim vergisinin sehven uygulanmadığı ortaya çıktı.

Resmi Kyodo ajansına göre, Apple Japonya, ürünlerin vergiden muaf şekilde satılmasının istismar edildiği gerekçe gösterilerek 14 milyar yen (105 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Vergi Dairesi, istismar eylemine karışan kişilerin, Japonya'nın vergi yönetmeliklerini atlayarak, toptan ürünlerin olası yeniden satışlarındaki kar marjlarını artırdığından şüphe ediyor.

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre 2022 mali yılı satışları 26 milyar dolara ulaşan Apple Japonya, bu yıl haziran ayında kendi kararıyla, vergiden muaf satışları durdurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23