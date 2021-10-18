Apple yeni ürünlerini tanıttı! Türkiye fiyatları açıklandı

Apple yeni tasarım 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve AirPods 3 gibi yeni ürünlerini ve M1 Pro, M1 Max işlemcilerini tanıttı.

Airpods'un özellikleri

Etkinlikte tanıtılan 3'üncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı. AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.

Airpods'un Türkiye fiyatı

AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec'i AAC-ELD'ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra 2. nesil AirPods’un fiyatı 1.499 TL olarak güncellenirken, AirPods Pro’nun 2.899 TL karşılığında MagSafe Şarj Kutusu ile satışa sunulacağı açıklandı.

Macbook Pro'nun özellikleri

Lansmanın en çok merak edilen ürünü yeni MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor.

Apple bunun yerine cihazlarda fonksiyon tuşlarına yer verdi. iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. 14 inçlik model 8 çekirdekli işlemci, 2,8 kata kadar daha hızlı performans ile karşımıza çıkıyor.

Macbook Pro'nun Türkiye fiyatı

Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak. MacBook MAX ise 39 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

İşlemcilerde iddialı

Apple, M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Birden çok ekran çalıştırabiliyor. M1 Pro işlemci ProRes desteğine sahip. Apple sürpriz bir kararla M1 Pro ve M1 Max olarak işlemcileri ikiye ayırdı.

M1 Max işlemci, M1 Pro modelinde de olduğu gibi 5nm teknolojisiyle üretildi. Bununla birlikte M1 Max, M1 Pro’dan farklı olarak 400Gbps bellek bant genişliğini destekliyor.

Apple M1 Pro teknik özellikleri

Üretim teknolojisi: 5nm teknolojisi

Çekirdek sayısı: 10 çekirdek

GPU çekirdek sayısı: 16 çekirdekli grafik arabirimi

Apple M1 Max teknik özellikleri

Üretim teknolojisi: 5nm teknolojisi

Çekirdek sayısı: 10 çekirdek

GPU çekirdek sayısı: 32 çekirdekli grafik arabirimi.