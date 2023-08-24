Apple Watch sahipleri üzgün! İşte en iyi akıllı saat…

EISA yetkilileri yaptıkları değerlendirmede, HUAWEI WATCH Ultimate’i mükemmel tasarlanmış bir cihaz olarak nitelendirirken şu ifadelere yer verdiler; “HUAWEI WATCH Ultimate, teknolojik olarak gelişmiş sağlık ve yaşam tarzı özellikleriyle öne çıkıyor. Doğa yürüyüşlerinden, şık davetlere kadar birçok farklı ortamda kullanıma uygun ve stil sahibi bir seçenek.”

Okyanus Mavisi ve Keşif siyahı renk seçenekleriyle gelen HUAWEI WATCH Ultimate, titanyum ve paslanmaz çelikten daha sert donanımıyla, suya ve darbelere karşı son derece dayanıklı. Yıpranma direncine sahip Zirkonyum bazlı sıvı metal malzeme, EISA editörlerinin beğenisini kazanan bir diğer detay. WATCH Ultimate’in safir cam ön yüzü ve 1,5 inç AMOLED ekranı çerçeveleyen seramik çerçevesi de ürüne bu önemli ödülü kazandıran tasarım odaklı özellikler arasında.

Su altında yüksek performans

HUAWEI WATCH Ultimate’in 100 metre derinliğe kadar dayanıklılığı, onu akıllı saat pazarındaki üst düzey dalgıçlardan biri haline getiriyor. Bu benzersiz özellik EISA editörlerinin de dikkatinden kaçmazken, 10 ATM dalış özelliği de bir diğer önemli detay olarak öne çıkıyor. WATCH Ultimate, sadece suya dayanıklılık mekaniği ile gelmiyor, aynı zamanda kullanıcılara sualtında rehberlik etmek üzere tasarlanan gelişmiş bir dalış bilgisayarı ile de destekleniyor. Kullanıcılar, serbest dalıştan profesyonel tüplü dalış modlarına kadar birçok farklı mod arasından seçim yapılabiliyor.

HUAWEI WATCH Ultimate, elbette sadece denizde çalışmıyor, aynı zamanda karada da son derece işlevsel. Keşif Modu, Çift Frekanslı ve Beş Sistemli GNSS konumlandırma özelliği ile güçlü spor modları, macera tutkunları için bu cihazı önemli bir yaşam asistanı haline getiriyor. HUAWEI WATCH Ultimate ayrıca Expedition Modu etkinleştirildiğinde; pil gücü, tarih, keşif süresi, kalp atış hızı, ara nokta mesafesi ve egzersiz mesafesi gibi verileri de görüntüleyerek, son derece verimli bir kullanıma imza atıyor. Yükseklik, hava basıncı, hava uyarıları, gün doğumu, gün batımı, ay evresi ve gelgit gibi dış ortam bilgilerini net bir şekilde görüntüleyerek, kullanıcıların çevresel değişikliklerden haberdar olmalarına ve dış ortam risklerinden kaçınmalarına yardımcı oluyor.

Şarj cihazını iki hafta unutun

EISA editörleri HUAWEI WATCH Ultimate’in güç kullanımından da övgüyle söz ediyor. Cihaz, yeni nesil kablosuz hızlı şarj özelliği ve güçlü 530mAh piliyle, iki haftalık pil ömrü sunuyor. Bu da kullanıcıların, özellikle yurtdışına seyahat ederken veya doğal bir keşif gezisine çıkarken, pil konusunda sürekli endişelenmelerinin önüne geçiyor. İki haftaya varan pil ömrü, HUAWEI WATCH Ultimate’ı rakipsiz kılan önemli avantajlardan biri. Kullanıcılar pillerinin boşaldığını fark etseler bile, sadece 10 dakikalık şarj ile toplam şarjın %25’ine ulaşırken, 60 dakikalık şarj ile cihazın pilini tamamen doldurabiliyor.

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