Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi

Meta, merakla beklenen resmi WhatsApp Apple Watch uygulaması için testlere başladı. Uygulama şu anda TestFlight üzerinden sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle deneniyor. Bu gelişme, saat sahiplerinin mesajlaşma deneyimini tamamen değiştirecek.

WHATSAPP APPLE WATCH UYGULAMASI NELER SUNACAK?

Şu anda Apple Watch kullanıcıları, WhatsApp’ı yalnızca gelen bildirimler üzerinden kısıtlı bir şekilde kullanabiliyordu. Ancak bu yeni uygulama ile kullanıcılar, doğrudan saatleri üzerinden mesajları okuyabilecek ve yeni mesajlar gönderebilecek. Bu, iPhone’a olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltacak.

UYGULAMA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi uygulamanın ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı henüz netleşmiş değil. Meta, TestFlight sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından uygulamayı genel kullanıma sunacaktır.

WHATSAPP İÇİN BİR YENİLİK DAHA: GEÇİŞ ANAHTARLARI

WhatsApp, bununla birlikte sohbet yedekleri için şifresiz bir dönemi başlattı. ‘Geçiş anahtarları’ adı verilen bu özellik, yedeklemeleri korumayı eskisinden çok daha kolay hale getiriyor.

Artık kullanıcılar, 64 haneli karmaşık şifreleme anahtarlarını hatırlamak zorunda kalmayacak. Bunun yerine parmak izi, yüz tanıma veya ekran kilidi kodunu kullanarak yedeklemelerini güvenle şifreleyebilecek. Bu özellik, önümüzdeki aylarda aşamalı olarak herkese sunulacak.