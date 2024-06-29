Apple Vision Pro ABD'den sonra Almanya'da da satışa çıkacak karar verildi! 4 ülkede daha satılacak belli oldu

Vision Pro ABD'den sonra dört ülkede daha satışa sunuldu. Böylece Vision Pro, Şubat ayından bu yana satışta olduğu Amerika Birleşik Devletleri dışında başka ülkelerde de ilk kez resmi olarak satışa sunulmuş oldu.

Tüketicilerin 3.499 dolarlık kulaklığa olan ilgisi aydan aya azalırken, ABD'de piyasaya sürülmesinden bu yana geçen beş ay içinde satışlar azaldı.

Şimdi ise Vision Pro şansını yurt dışında deneyecek. Apple Vision Pro, 12 Temmuz'da Birleşik Krallık ve Kanada'da piyasaya sürülecek.

Başlık aynı gün Avustralya, Fransa ve Almanya'da da piyasaya sürülecek ve bu da şirketin cihaza olan ilgiyi yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu şey olabilir.Cihaz için yapılan yorumlar genel olarak karışık. Kullanıcılar çoğunlukla Vision Pro'nun sunduğu donanım ve teknolojiden etkilendi, ancak cihazın gerçek işlevi, hareket tabanlı kontrolün sezgiselliği, ağırlık ve konfor ve genel olarak VR hakkında kafa karıştıran noktalar var.Apple, bu ayın başındaki WWDC sırasında Vision Pro'nun işletim sistemine yönelik ilk büyük güncelleme olan visionOS 2'yi duyurdu. visionOS 2, SharePlay destekli yeniden tasarlanmış Fotoğraflar uygulaması, mevcut 2D fotoğrafları uzamsal fotoğraflara dönüştürme yeteneği, Mac Virtual Display'in yan yana iki 4K monitöre eşdeğer daha büyük ve ultra geniş bir sürümü ve fiziksel fare desteği gibi birçok yeni özellik ve değişiklik içeriyor.Kaynak: Apple Vision Pro ABD'den sonra ilk kez 4 ülkede daha satışa çıktı.