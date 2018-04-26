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Apple ve Twitter'dan sonra Google da yeniledi

Apple ve Twitter’ın ardından Google’da emoji değişikliğine gitti. Silah emojisini turuncu renkte su tabancası ile değiştirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:16
Apple ve Twitter'dan sonra Google da yeniledi

Yapılan son araştırmalar, akıllı telefon kullanım yaşının 9’a indiğini gösteriyor. Akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının çok küçük yaşlara indiği fark eden dünya devleri, kötü örnek olabilecek silah emojisini, çocukluğumuzun vazgeçilmez oyuncaklarından olan su tabancası ile değiştirme yoluna gidiyor.

İlk olarak 2016 yılında Apple’ın başlattığı silah emojisini su tabancısı ile değiştirme akımına, geçtiğimiz Nisan ayında Twitter’da dahil olmuştu. Google, yayınladığı yeni güncelleme ile bu akımı devam ettirdi.

2013 yılından bu yana Apple, Google, Microsoft, Samsung, Facebook ve Twitter’ın yıl yıl emoji değişikliğini görebilirsiniz. Microsoft ve Facebook’un hala normal silah emojisi kullanıyor olması dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:16
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