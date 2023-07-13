Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı

Apple ürünlerine dört ayda yedinci zam yolda

Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, KDV düzenlemesi kapsamında App Store fiyatlarının yükseleceğini duyurdu.

ŞOK GERÇEKÇE! Vergi oldu

Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, App Store fiyatlarına KDV zammı yapmaya hazırlanıyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre; Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve Donanım Haber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak.

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