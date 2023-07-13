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Teknoloji Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı
Teknoloji

Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 17:06:00 - 2023-07-13 17:09:31
Apple ürünlerine gizlice zam yapacak: Dört ayda yedinci zam şimdi yolda! O şok gerekçe kamuoyu ile paylaşıldı

Türkiye'den de çok beğenilen Apple sessiz sedasız zam hamlesi yaptı! Herkes Apple'nin yeni modeli bombası patlayabilir derken telefonları ile tanınan Apple iOS 17 ile yeni özellikleri geliyor diye müjdeyi erdi yeni adımlarını açıklamıştı. Ürünleri için Amerika, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan, Rusya gibi bir çok ülkenin vatandaşları şirketlerin kapısında kuyruk oluşturdu! Elinde TL olanlar, dolar olanlar alışveriş merkezi akın etti. Yeni yapılan zam ise gündeme bomba gibi düştü. Uzmanlardan şok iddia: Satışları etkileyeceği yönünde açıklamalar yapıyor. Üstelik fiyatları o ülkede güncellemeye başladı, satışa çıkardı. ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Son duyuru kamuoyu ile paylaşıldı. İşte ortaya çıkan detaylar...

Apple ürünlerine dört ayda yedinci zam yolda

Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, KDV düzenlemesi kapsamında App Store fiyatlarının yükseleceğini duyurdu.

ŞOK GERÇEKÇE! Vergi oldu

Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, App Store fiyatlarına KDV zammı yapmaya hazırlanıyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre; Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve Donanım Haber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak.
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