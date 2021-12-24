Apple Türkiye'den indirim kararı! İşte yeni fiyatlar

Piyasalarda dolar kurunun hızı düşüşü elektronik cihazlara yansımaya başladı. Apple Türkiye, IPAD, iPhone ve diğer elektronik cihazlarında indirim yapma kararı aldı.

İphone 13'ün fiyatı düştü

Döviz kurunun yükselişi sonrası iPhone 13'ü 21 bin 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan Apple, kurun hızlı gerilemesiyle birlikte bu rakamı 16 bin 299 liraya çekti.

iPhone 13 Mini'nin fiyatını 19 bin 999 TL'den 14 bin 799 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye indirdi.

Kurdaki sert düşüş ile birlikte indirim kararı alan ve fiyatlarına yansıtan Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatını ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düşürdü.

Etiket fiyatları güncellendi

iPad'ler ürünlerindeki etiket fiyatını da değiştiren Apple, iPad'in yeni fiyatını 6 bin 999 TL'den 5 bin 199 TL olarak güncelledi.

Airpods pro ne kadar oldu?

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak açıklandı. Apple'ın bir diğer ürünü AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.