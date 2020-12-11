Apple Türkiye'deki tüm mağazalarını kapatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Türkiye'deki Apple Store mağazalarını koronavirüs pandemisi nedeniyle tekrar kapatma kararı aldı. Apple Destek hattı tarafından aktarılan bilgilere göre, mağazaların 12 Aralık tarihinden itibaren hizmet vermeyeceği belirtildi.

Dünya genelinde Apple Store mağazaları, bir süredir yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyordu.

Ancak mağazaların Türkiye'de ne kadar kapalı kalacağı, yani hizmet vermeye ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.