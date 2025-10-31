Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!

Apple, geliştiricilere gönderdiği bir bildirimle App Store Türkiye fiyatları için yeni bir güncelleme yapılacağını duyurdu. 17 Kasım’dan itibaren geçerli olacak bu değişiklik, Türkiye’nin yanı sıra Polonya ve İsviçre’yi de kapsayacak.

APPLE, APP STORE TÜRKİYE FiYATLARINI NEDEN GÜNCELLIYOR?

Cupertinolu dev, dünya çapındaki 175 mağazada fiyat tutarlılığını sağlamak için otomatik fiyat kademeleri sunuyor. Şirket, bu kademeleri yerel vergi politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkate alarak periyodik olarak günceller. Türkiye’deki bu son ayarlama da bu politikanın bir sonucu olarak yapıldı.

KİMLER ETKİLENECEK?

Yapılan açıklama, bu güncellemenin Apple’ın otomatik fiyatlandırma sistemini kullanan geliştiricileri etkileyeceğini belirtiyor. Yani, uygulamaları veya uygulama içi satın alımları için fiyatları manuel olarak belirleyen geliştiriciler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

ABONELİKLER KAPSAM DIŞI

Bununla birlikte Apple, değişikliğin uygulamalar ve tek seferlik uygulama içi satın alımlar için geçerli olduğunu vurguladı. Otomatik olarak yenilenen abonelikler ise bu fiyat güncellemesinin dışında tutuldu.