Apple Türk kullanıcıya dava açtı

iPhone 6 ve iPhone 7 modellerinin bataryalarına ilişkin sorunlar, yavaşlatma güncellemelerinden ya da uzun kullanım sürelerinden sonra artıyor. Aslında baktığınızda bu durum sadece iPhone modellerine has değil. Batarya kullanan bütün cihazlar, bir süre sonra sorun yaşatabiliyor. Bu sorunlar cihazların garanti süreleri içerisinde yaşanırlarsa firmalar da sorumlulukları üstleniyorlar. En azından böyle olması gerekiyor.

Ekşi Sözlük’te ortaya atılan bir iddia ise Apple’ın Türkiye’deki tüketici kanunlarını ihlal etmesiyle alakalıydı. iPhone 6S kullanan bir sözlük yazarı bir süre önce, cihazının batarya göstergesinde %30 ila %40 arasında bir değere gerilediği zaman kapandığını, bunun üzerine Apple Store’a gittiğini söylüyor. Apple yetkilileri ise bu durumun soğuk havalardan dolayı kaynaklandığını belirtiyorlar. Ancak medyada yer alan sorunlu iPhone 6S bataryaları haberlerinden sonra müşteri, buradan ulaşabileceğiniz Apple sayfasından cihazının sorunlu olduğunu teyit ediyor.

HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

Böylece müşterinin kullandığı iPhone 6S, Apple yetkililerinin “soğuk hava” gerekçesini geçersiz kılıyor. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran müşteri, şikayette bulunuyor ve cihazının ücret karşılığında iadesini istiyor. Apple ise karşılık olarak sadece batarya değişimi yapabileceğini söylüyor.

Tüketici kanunun 11. maddesinin A bendine göre “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme” hakkına sahiptir.

Bu durumun üzerine Apple’ın Zorlu Center’daki merkezinden gerekli belgeyi de alan müşteri, Apple’a karşı hazırladığı dosya yeni bir şikayette bulunuyor. Hakem Heyeti, müşterinin haklı olduğuna, ürünün iade edilmesi ve ücretinin de ödenmesi gerektiğine karar veriyor.

Apple bu şikayet karşısında olayları Tüketici Mahkemesi’ne taşıyor ve müşterisine dava açıyor. Kısaca kusurlu olan ve ücretli iadesine karar verilen bir mal, haklı bir müşteri karşısında Apple, sorumluluğunu reddedip kendi müşterisine karşı hukuki bir yola başvuruyor. Bunu yaparken de Hakem Heyeti’nin kararına karşı gelmiş oluyor.