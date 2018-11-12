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Apple tam ekranlı iPhone için patent başvurusu gerçekleştirdi

Apple'ın Amerika Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı başvuru ile yeni iPhone'larında, sensörleri ve kamerayı ekranın içine entegre etmek için harekete geçti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:58
Apple tam ekranlı iPhone için patent başvurusu gerçekleştirdi

ABD Patent ve Marka Ofisi'nin açıkladığına göre Apple, sensörlerin ve ön kameranın ekranın altında bulunduğu bir iPhone için patent başvurusu yaptı. Apple'ın üzerinde çalıştığı bu teknoloji çözümü sayesinde nihayet Apple, ön tarafı tamamen ekrandan oluşan bir iPhone üretebilecek. Patent başvurusu doğrultusunda üretilecek iPhone'ların büyük ihtimalle Corning'in DVTS cam teknolojisini kullanması beklenmekte. Apple'ın yeni patenti ile yüzeysel donanımların ekranın altına gömülebilme teknolojisi, bilgisayar, televizyonlar, monitörler ve tabletler gibi diğer teknolojik cihazlarda da kullanılabilecek.

Apple, kameranın ekranın altına gömülmesi ile ilgili ilk patent başvurusunu yapan şirket değil. Apple'dan önce LG, Oppo, Samsung ve Huawei'de bu yıl içerisinde kameranın ekranın altına gömülmesini ve ön tarafın kenardan kenara ekranla çevrelenmesini içeren bir patent başvurusu yapmıştı.

Samsung ise diğer şirketlerden farklı olarak, cihazın hologram (ekrandan dışarıya 3 boyutlu) bir görüntü oluşturabilmesini sağlayan bir ekran/cam teknolojisini için de patent başvurusu yapmıştı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:58
  1. Samsun
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