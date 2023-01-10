Apple simgesinin neden ısırılmış elma olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Apple’ın logosunu tasarlayan Amerikalı grafik tasarımcısı Rob Janoff, logoyu neden bütün elma değil de ısırılmış olarak tasarladığını açıkladı.

977'de Janoff, Regis McKenna için sanat yönetmeni olarak çalıştı ve Apple Computer'dan Steve Jobs'un logosunu tasarlamakla görevlendirildi ve insanların elmayı kiraz veya başka bir şeyle karıştırmaması için dahil edilen bir ısırık ile bir elma oluşturdu.

Logodaki renkli şeritler, Apple makinelerinin renkli ekranlara sahip olduğunu belirtmek içindi. Her şerit, kendi özel olarak karıştırılmış rengiyle basılmıştı ve Jobs, daha canlı renklerin insanların duygusal tepkilerini geliştirdiğini hissettiği için bunu onayladı. Rob ayrıca Apple için reklamlar ve basılı materyaller de oluşturdu.