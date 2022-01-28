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Teknoloji Apple resmen darphane gibi para basıyor!
Teknoloji

Apple resmen darphane gibi para basıyor!

Apple, 2022 mali yılının ilk çeyreğinde 123.9 milyar dolar gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Şirketin CEO'su Tim Cook, 'Bu çeyrekteki rekorumuz, bugüne kadarki en yenilikçi ürünlerimizi ve servislerimi ürettiğimiz için mümkün oldu' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 09:47:00 -
Apple resmen darphane gibi para basıyor!

Apple, geçtiğimiz günlerde otonom araç projesi AppleCar'ın baş mühendisinin projeden ayrıldığını duyurmuştu. Bunun ardından Tim Cook'un yıllardır silahlı bir sapık tarafından takip ve taciz edilmesi haberi ise dikkat çekmişti.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ABD'nin en büyük bankalarından olan Morgan Stanley'nin baş analisti Katy Hubert, Apple'ın 2022 mali yılının ilk çeyreğinde 122 milyar dolar gelir elde etmesini beklediklerini açıklamıştı. Apple bugün yayınlanan raporunda sadece rekor kırmakla kalmayıp ünlü analistin tahminini de geride bıraktı.

Şirket âdeta darphane gibi para basıyor

Bugün Apple tarafından açıklanan verilere göre Cupertino'lu teknoloji devi, 28 Ekim 2021'de başlayıp 25 Aralık 2021'de biten 2022 mali yılının ilk çeyreğinde tam %11 artışla toplamda 123.9 milyar dolar gelir elde etti. Şirket bu geliri iPhone, iPad, Mac, Macbook, giyilebilir teknoloji ürünleri, aksesuarlar ve servislerden elde edilen gelirin toplamı olduğunu ifade etti.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada, "Bu çeyrekteki rekorumuz, bugüne kadarki en yenilikçi ürünlerimizi ve servislerimi ürettiğimiz için mümkün oldu. Dünyaya bağlanmanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde kullanıcılarımızın bizi seçmesinden memnuniyet duyuyoruz." diyerek kullanıcılarına teşekkür etti.

Cook, ayrıca 2030 yılına kadar sıfır karbon salınımlı bir tedarik zinciri kurma hedeflerine adım adım yaklaştıklarını da açıkladı.

Kaynak: webtekno.com

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