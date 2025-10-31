Apple, Q4 2025’te rekor gelirle zirve yaptı

Apple, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını paylaştı. Şirket, rekor Apple Q4 2025 gelirleri ile beklentileri aştı. Açıklanan rakamlara göre Apple, bu çeyrekte 102.47 milyar dolar gelir ve 25.12 milyar dolar net kar elde etti.

APPLE Q4 2025 GELİRLERİ VE ÖNE ÇIKANLAR

Apple’ın toplam geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 94.84 milyar dolara kıyasla %8’lik bir artış gösterdi. Şirketin hisse başına kazancı (EPS) ise %10 artarak 1.46 dolardan 1.61 dolara yükseldi. Bu rakamlar, Apple için şimdiye kadarki en iyi Eylül çeyreği rekoru anlamına geliyor.

TİM COOK: ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ ÜRÜN SERİSİ

Apple CEO’su Tim Cook, sonuçlardan memnuniyetini dile getirdi. Cook, “Bu Eylül çeyreğinde gelir rekoru kırdık. Bu başarıyı güçlü iPhone satışlarına ve Hizmetler gelirindeki rekor artışa borçluyuz.” dedi. Ayrıca, iPhone 17 ve Apple Watch Series 11 gibi ürünleri içeren mevcut serinin “şimdiye kadarki en güçlü” olduğunu vurguladı.

HİZMETLER GELİRİ TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

CFO Luca Maestri, finansal detaylara ışık tuttu. Maestri, Hizmetler gelirinin %19 artarak 28.53 milyar dolara ulaştığını ve tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtti. Bu, geçen yılki 23.98 milyar dolarlık gelire göre büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Ayrıca aktif cihaz sayısı da yeni bir zirveye ulaştı.

İPHONE SATIŞLARI UÇUŞTA, MAC VE İPAD DÜŞTÜ

Gelir dağılımına bakıldığında, iPhone satışları %10.7 artışla 48.51 milyar dolara ulaştı. Giyilebilir cihazlar kategorisi de %6.9 büyüyerek 10.32 milyar dolar gelir getirdi. Ancak Mac gelirleri, geçen yılki güçlü lansmanların baz etkisiyle %20.5 düşerek 8.13 milyar dolara geriledi. iPad gelirleri de %2.6’lık hafif bir düşüş yaşayarak 6.98 milyar dolarda kaldı.