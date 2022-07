Apple paylaştı! iOS 15.6 ile iPhone'lara gelen bomba özellik!

ABD merkezli Apple, iPhone'lar için iOS 15.6 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple, üzerinde çalıştığı sistemin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı sorunları çözüme kavuşturdu.

TV uygulamasında geri-ileri sarma özelliği

Güncellemeye, TV uygulamasına devam etmekte olan bir canlı spor oyununu yeniden başlatma ve duraklatma, geri sarma veya ileri sarma seçeneği eklendi.

Ayrıca "ayarlar" uygulamasında, cihaz deposunun dolu olduğunu görüntüleyen bir hata giderildi. Son olarak, Safari'de bir sekmenin önceki sayfaya dönmesine neden olan bir sorun da düzeltildi.

iOS 15.6 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunun izlenmesi gerekiyor.

iOS 15.6 güncellemesi alan uygun modeller:

*Phone 13

*iPhone 13 mini

*iPhone 13 Pro

*iPhone 13 Pro Max

*iPhone 12

*iPhone 12 mini

*iPhone 12 Pro

*iPhone 12 Pro Max

*iPhone 11

*iPhone 11 Pro

*iPhone 11 Pro Max

*iPhone XS

*iPhone XS Max

*iPhone XR

*iPhone X

*iPhone 8

*iPhone 8 Plus

*iPhone 7

*iPhone 7 Plus

*iPhone 6s

*iPhone 6s Plus

*iPhone SE (1. nesil)

*iPhone SE (2. nesil)

*iPhone SE (3. nesil)

*iPod touch (7. nesil)

Öte yandan Apple, iOS 16 güncellemesini iPhone 8 ve üzeri iPhone modelleri için yayınlayacak. Bu nedenle iOS 15.6 güncellemesi; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7, Plus ve iPhone SE (1. nesil) için son iOS güncellemesi oldu.