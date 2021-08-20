Apple, ofise dönmeyecek
Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışmaya geçen Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi. Şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş gelecek yıl Ocak ayında olacak.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle vakaların yükselmeye başlamasının ardından teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş tarihiyle ilgili yeniden karar değiştirdi.
Daha önce ofise dönüş tarihini, Eylül’den Ekim’e çeken şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş tarihi gelecek yıl Ocak ayına kadar ertelendi.
Bloomberg’in haberine göre Apple, çalışanlarına, ofise dönmeden bir ay önce yeniden açılma programını onaylayacaklarını da aktardı.