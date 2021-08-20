  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni adresi belli oldu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombayı patlattı
Çarpıcı ÖTV indirimi yorumu! 2.el araç uçacak
Teknoloji Apple, ofise dönmeyecek
Teknoloji

Apple, ofise dönmeyecek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çalışmaya geçen Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi. Şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş gelecek yıl Ocak ayında olacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 10:26:00 -
Apple, ofise dönmeyecek

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle vakaların yükselmeye başlamasının ardından teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş tarihiyle ilgili yeniden karar değiştirdi.

Daha önce ofise dönüş tarihini, Eylül’den Ekim’e çeken şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş tarihi gelecek yıl Ocak ayına kadar ertelendi.

Bloomberg’in haberine göre Apple, çalışanlarına, ofise dönmeden bir ay önce yeniden açılma programını onaylayacaklarını da aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay