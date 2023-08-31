Apple müşterilerine sunduğu destek yöntemini kesme kararı aldı

Yeni cihazlarını tanıtmaya az bir zaman kala Apple, dikkat çeken haberle gündeme geldi. Ortaya çıkan haberlere göre Apple, müşteri desteği yaklaşımında bazı değişiklikler yapacak. Bu değişiklikle birlikte Apple kullanıcıları artık sosyal medya platformlarından herhangi bir destek alamayacak. İşte detaylar!

Apple, size otomatik bir yanıt verecek!

Apple, 12 Eylül’de merakla beklenen etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinliğe bir haftadan az bir zaman kala ise şirket dikkat çeken bir haberle karşımıza çıkıyor. Haberlere göre Apple çalışanları müşterilere, YouTube, X ve Apple Destek Topluluğu online forumu üzerinden destek sunmayı bırakacak.

Bu değişiklik kapsamında ise 150’den fazla çalışanın bu durumdan etkileneceği ortaya çıktı. Ancak şirket bunun için de bir çözüm yolu sunuyor. Apple bu çalışanlar için telefon tabanlı bir destek seçeneği sağlıyor. Ancak danışmanların bunu yapmak istediği söyleniyor.

Ayrıca bazı iddialara göre Twitter’daki Apple Destek hesabı, 1 Ekim’den itibaren direkt mesaj gönderen müşterilere yanıt vermeyecek. Bununla birlikte Apple’ın 2016 yılından itibaren Twitter üzerinden müşterilere destek sunduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Müşteriler bu yöntem yerine Twitter üzerinden mesaj attıklarında otomatik bir yanıtla karşılaşacak. Ek olarak Apple’ın YouTube’taki Destek kanalında yer alan videoların yorumlarında da teknik yardım sağlanmayacağı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple’ın bu değişikliğe neden gittiği hakkında net bir bilgi yer almıyor. Ancak hem müşterileri hem de çalışanları etkileyeceği bir gerçek. Şirket ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili detayların da ilerleyen zamanlardan ortaya çıkması bekleniyor.