Apple kullanıcıları için casus yazılım tehlikesi uyarısı yapıldı!

Amerikan merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple kullanıcılarını 'paralı casuslar' konusunda uyardı. Apple'den yapılan açıklamaya göre 92 ülkede bulunan milyonlarca kullanıcıyı tehdit eden bir e-posta gönderildiği ve saldırganların "Iphone'u uzaktan ele geçirmeye" çalıştıkları öğrenildi.

2021 YILINDAN BERİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Reuters tarafından alınan bir e-posta olduğu ve e postanın kötü amaçlı yazılım ve basit suçların yanı sıra daha karmaşık olduklarını belirtti.

2021 yılından beri paralı casus yazılım ile mücadele edildiğini ve 150 ülkeden fazla kullanıcının tehdit altında olduğu öğrenildi.

HİNDİSTAN'DAN 'DEVLET DESTEKLİ CASUS' AÇIKLAMASI

Hindistan'da bir milletvekilinin ise 2023 yılında 'paralı casus yazılım' hakkında devlet destekli saldırganlar olabileceğini belirterek, "Apple, Apple kimliğinizle ilişkili iPhone'unuzu uzaktan ele geçirmeye çalışan devlet destekli saldırganlar tarafından hedef alındığınıza inanıyor" ifade etmişti.

APPLE İDDİALARI YALANLADI

Apple ise Hintli milletvekilinin açıklamasının ardından karşı bir açıklama yayınlamış, ' devlet destekli saldırı olmadığı' hakkında açıklamada bulunmuştu.

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