THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Apple, işin tadını kaçırdı, görülmemiş zam! Apple 2018 fiyatları ne kadar oldu?

iPhone ve App Store'da yaptığı fahiş zamlarla tepkileri üzerine çeken Apple, şimdi de kullanıcılarına sunduğu iCloud hizmetine yüksek miktarda zam yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:53
Apple, işin tadını kaçırdı, görülmemiş zam! Apple 2018 fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde App Store’da fiyatlara zam yaparak güncelleyen Apple, şimdi de kullanıcıların verilerini bulutta saklamasına yarayan iCloud hizmetine, görülmemiş bir zam yaptı.

Gece yarısı gelen zam ile beraber, 2 TB’lık bir depolama alanı kullanan kişiler, bu zamana kadar ayda 39,99 TL öderken, bu aydan itibaren 64,99 TL ödeyecek.

Apple'ın 30 ekimdeki lansmanında tanıtılan yeni ürünler ile birlikte azda olsa yaptığı indirim haberleri, Apple severleri mutlu etmişti. Fakat bu gece App Store fiyatları için büyük zam geldi!

İşin daha ilginç tarafı, aynı planın (2 TB), ABD’de 9,99 Dolar fiyatla satılması. 1 Dolar’ın haberi yazdığımız saatlerde 5,49 TL olduğu bu zamanlarda, eğer adresinizi ABD’de gösterirseniz ödeyeceğiniz fiyatın (yaklaşık 55 TL), Türkiye’den bile daha ucuza gelmesi.

Firmanın sunduğu diğer seçeneklerin güncel fiyatları da şöyle;

  • 50 GB’lık depolama alanı, ayda 3,99 TL iken artık 6,49 TL
  • 200 GB’lık depolama alanı, ayda 11,99 TL iken artık 19,99 TL

Dolar kurunun düşmesine rağmen yapılan bu zam, kullanıcıların kafasını karıştıracak gibi görünüyor.

Apple iCloud zam duyurusu böyle geldi

 

Mac ve iPhone gibi platformlarda Apple’ın sunduğu iCloud deneyimi,  diğer depolama seçeneklerine göre daha kullanışlı gibi görünse de, ekonomik mücadele içerisinde bulunan Türkiye’deki kullanıcılar, alternatifleri değerlendirmek zorunda kalabilirler.

Alternatifleri araştırmaya koyulacak olan kişiler için Google Drive, fiyat açısından şu an daha da cazip gibi görünüyor. 1 TB’lık bir alan, Google tarafından kullanıcılara aylık 28,99 TL fiyatla satılıyor.

Turkcell ise 2,5 TB’lık depolama alanını şu anda Lifebox adıyla aylık 39,99 TL’ye sunuyor.

Bir diğer seçenek de, Apple’a Türkiye’de değil de ABD’de yaşıyor gibi kendinizi tanıtmanız ve bölgenizi değiştirmeniz. 

Türkiye mağazasını bırakıp, ABD mağazasına geçtiğiniz takdirde, henüz ülkemizde kullanılmayan birçok servisi ve uygulamayı da kullanabilmeniz, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırabilir.

Sırada Apple Music mi var?

Apple’ın zam yağmurundan nasibini alacak servislerden biri de Apple Music. En büyük rakibi Spotify’a karşı mücadele eden firma, burada da benzer bir fiyat güncellemesi yaparsa, bir çok müşterisini Spotify’a veya Fizy gibi seçeneklere kaptırabilir.

Finansal sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklayan ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki satışlardan memnun kalmayan Tim Cook’un beklentileri, bu fiyatlamalar nedeniyle kısa sürede düzelecek gibi durmuyor.

Apple’ın zamları konusunda söylemek istediklerinizi, aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın.

(ShiftDelete)

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:53
  1. Apple
  2. App Store
  3. iCloud
  4. Apple zam
  5. İphone
  6. fahiş fiyatlar
  7. Apple 2018
  8. Görülmemiş zam
  9. apple türkiye

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan17 dk önce
    Bize ne almasın mal telefonu
  • Melih OzuyarMelih Ozuyar21 dk önce
    Turk Telekomu da yazarmisiniz günlük yurt dışı paketi 14 TL ' den 35 TL ' ye çıkarmışlar dolar kuru 100 % artımı kardeşim?
  • meyyidmeyyid33 dk önce
    reis bu işin peşine fazla gitmedi.boykot diyerek ne güzel abd mallarını silecektik.öz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

KPSS 2019 başvuruları ne zaman?
  1. KPSS 2019 başvuruları ne zaman?
  2. NASA'dan korkutan uyarı! Eğer Dünya'ya..
  3. ABD'den Cemal Kaşıkçı hamlesi!..
  4. Ağabeyini öldüreni bıçakladı
  5. Böyle trafik cezası görülmedi kamyona...
  6. Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma
  7. Şanlıurfa'da önce eşini sonra kendini..
  8. Bakan Murat Kurum ile vatandaş..
  9. Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
  10. Afyonkarahisar'da öğrenci yakınları,..
  11. TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını..
  12. 80 bin TL değerindeki altınları..
  13. Şemdinli şehidi Daş'ın acı haberi..
  14. Beşiktaş'tan Gomez bombası!
  15. İstanbul Tuzla'da korkutan gemi yangını
  16. Apple, işin tadını kaçırdı, görülmemiş..
  17. Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için..
  18. Hatayspor ikinci yarıda güldü! 2-1
  19. Binlerce çocuğun umudunu çalan..
  20. Doğal antidepresan ilacı
'5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
'5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
FOX TV'den skandal algı operasyonu!
FOX TV'den skandal algı operasyonu!
'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

Günün Karikatürü

9 Kasım 2018
Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti