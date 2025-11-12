  • İSTANBUL
Apple, iPhone 18 Pro ile tasarım devrine hazırlanıyor: O sorun tarihe karışıyor!
Teknoloji

Apple, iPhone 18 Pro ile tasarım devrine hazırlanıyor: O sorun tarihe karışıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple, iPhone 18 Pro ile tasarım devrine hazırlanıyor: O sorun tarihe karışıyor!

iPhone 17 Pro’daki MagSafe cam kesiti yüzünden eleştirilen Apple, yeni seride estetik açıdan büyük bir adım atıyor. iPhone 18 Pro modellerinde cam ve alüminyum arasındaki renk farkı tamamen ortadan kaldırılacak.

Apple, eleştirilen iPhone 17 Pro tasarım hatasını yeni nesil modellerde ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te MagSafe şarj bölgesi için kullanılan arka cam tasarımını yeniden elden geçiriyor. Böylece, mevcut modellerde görülen cam ve alüminyum çerçeve arasındaki rahatsız edici renk farkı tarihe karışacak.

Donanımhaber’in aktardığı bilgilere göre, Apple arka cam üretim sürecini yenileyerek daha bütünleşik ve şık bir görünüm elde etti. Yeni cam yüzeyin yarı saydam “Ceramic Shield” teknolojisiyle üretileceği, bu sayede cihazın hem dayanıklılığının hem de estetik değerinin artacağı belirtiliyor.

 

Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran diğer bir detay ise donanım tarafında. iPhone 18 Pro serisi, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro çip ve Apple imzalı C2 modem ile gelecek. Bu, şirketin Qualcomm modemlerden tamamen bağımsız hale geldiği ilk seri olacak.

Kaynaklara göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli, Eylül 2026’da aynı lansman etkinliğinde tanıtılacak.

