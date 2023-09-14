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Teknoloji Apple İphone 14 Pro’nun fişini çekti!
Teknoloji

Apple İphone 14 Pro’nun fişini çekti!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 09:12:00 -
Apple İphone 14 Pro’nun fişini çekti!

Apple, dün iPhone 15 serisini tanıtmasının ardından birbirlerine benzerliği ile bilinen geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisinden iki modelin üretimini durdurdu.

Merakla beklenen Apple etkinliği dün gerçekleşti. ABD’li firma Wonderlust olarak adlandırılan lansmanda iPhone 15 serisi başta olmak üzere Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 gibi en yeni ürünlerini vitrine çıkardı. Tabii bu durum eski modellerin üretiminin yavaş yavaş durdurulacağı anlamına geliyor. Bu noktada şirket işe iPhone 14 serisiyle başladı. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler ve satışlarda önemli işlere imza atan popüler iki model üretimden kaldırıldı.

Apple’ın üretimini sonlandırdığı iPhone modelleri

Apple, dün iPhone 15 serisini tanıtmasının ardından geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max‘in üretimini durdurma kararı aldı. Bunun yanı sıra iPhone 14 Pro da fişi çekilen bir diğer model oldu. Şu an için standart ve Plus cihazlarıyla ilgili herhangi bir detay mevcut değil.

iPhone 14 Pro’lara ek olarak iPhone 12 ve 13 mini modelleri de bundan böyle üretimde olmayacak. Aynı zamanda bu telefonların stokları tükenene dek çevrim içi ve çevrim dışı mecralarda satılabileceği ifade ediliyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından iPhone 14 Pro Max modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000:1 kontrast
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Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

İşletim Sistemi: iOS 16

 

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