Apple iOS 17, yeni özel özellik ile hiç şüphesiz uçuşa geçecek: kimse banka bilgilerini çalamayacaklar! Fiyatı

Apple iOS 17 güncellemesine eklenecek yeni özellikleri paylaştı! Apple tarafından bu yıl sunulacak yeni iOS özellikleri bir araya getirildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IOS 17 GÜNCELLEMESİ YENİLİKLERİ

Apple markası 2024 senesinde çıkacak olan iOS 18 güncellemesine kadar iOS 17 güncellemesine yeni özellikler ekleyeceğini belirtti. 2024 senesi içinde çıkacak özelliklerden en önemlisi hırsızlıkla ilgili olacak. ABD'deki hırsızların özellikle de iPhone marka telefonları hedef aldığı ve telefonu çalmadan parolayı öğrenmek için bir sistem geliştirdikleri öğrenildi. Özellikle bar gibi yerlerde hırsızlık yapan kişiler yalnızca giriş parolasını öğrenebildikleri telefonu çalmaya yelteniyor. Bu sebeple uzaktan kamerayla kayıt alıyorlar. Yeni nesil iPhone telefonlarda Face ID ve Tocuh ID özellikleri bulunuyor ancak çalışmazsa kişi telefon kilidini açmak için parola giriyor. Hırsızlar ise bu anları kameraya alıyor ve parolayı öğrendikten sonra telefonu çalıyor. Parolayla telefon içinden yeni bir Apple ID parolası belirliyorlar ve Bul özelliğini kapatıyorlar. Hırsızlar iPhone'lardaki ikinci el değerinin yüksek olduğunu biliyor ve telefonu ele geçirdikten sonra banka bilgilerini çalmaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen konular sonrasında iOS 17.3 güncellemesiyle bu konuyla ilgili yenilikler geleceği söyleniyor. Apple verilerin korunabilmesi için iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan parola ya da Geçiş Anahtarları'nın görüntüleme, yeni bir Apple Card başvurusu yapma, Kayıp Mod kapatma, bütün içerik ve ayarları silme, Safari'de kayıtlı olan ödeme yöntemlerini kullanma gibi işlemler için Face ID ya da Touch ID kimlik doğrulama zorunluluğu getirecek. Bu adımla birlikte hırsızlar parolayı ele geçirip telefonu çalsa bile diğer uygulamalara giriş yapamayacak. Apple ID değiştirmek için kişinin önce Face ID ya da Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması zorunlu olacak. Eğer iPhone ev ya da iş yeri gibi tanıdık yerlerdeyse gecikme uygulanmayacak.Bu özellik kullanıcılara seçenek olarak sunulacak ancak bütün kullanıcıların açması tavsiye ediliyor. Yeni güncellemenin Ocak veya Şubat ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor. 2024 senesinde güncellemeyle yeni özellikler de gelecek. Apple Music aboneleri yeni ortak çalma listeleri oluşturabilecekler. Bu özellikle birlikte birden fazla kişi ortak çalma listesine şarkı ekleyip kaldırabilecek. Otel odalarında yer alan televizyonlar için özel bir AirPlay altyapısı hazırlanacak ve Avrupa Birliği yönetmeliğine uygun hareket edilecek. Eğer bu durum gerçekleşirse iOS telefonlara App Store dışında da uygulama indirilebilecek. App Store alternatif uygulama mağazaları kullanıcıya sunulacak. 2024 senesinde CarPlay de kullanıcılara sunulacak. Uydu Üstünden Yol Yardımı imkanıyla uydu bağlantı desteği verilen özellik ABD dışında diğer ülkelere de sunulacak. Avrupa Birliği yönetmeliği üstünden yeni senede iMessage merkezli RCS desteği sunulacak ve iOS 18 tanıtılacak. Yeni güncellemenin en büyük özelliği üretken yapay zeka olarak belirlendi ve Siri bu şekilde daha akıllı hale gelmiş olacak.