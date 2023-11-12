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Teknoloji Apple inadını kırdı! iPhone’a APK yüklemek gerçek oluyor
Teknoloji

Apple inadını kırdı! iPhone’a APK yüklemek gerçek oluyor

Yeniakit Publisher
2023-11-12 09:16:00 -
Apple inadını kırdı! iPhone’a APK yüklemek gerçek oluyor

Apple, iOS 17.2 Beta ile yılların alışkanlığını bozabilir. Şirketin Avrupa'da sideloading'e (APK yükleme) izin vereceği söyleniyor.

Apple, yıllardır cihazlarını üçüncü taraf uygulamalara kapatmış durumda. Yani App Store’da izinli olarak bulunmayan bir uygulamayı veya hizmeti iPhone’a kurmak mümkün değil. Ancak artan baskıların bir sonucu olarak iOS 17.2 ile sideloading (yandan yükleme) testleri başlamış gibi duruyor.

iOS 17.2 beta ile sideloading testleri başladı

Apple, Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemelere uyum sağlamak için iPhone deneyiminde büyük değişiklikler yaratabilir. iOS 17.2 beta sürümünde keşfedilen bir kod parçasına göre Apple, sideloading sürecine aşamalı olarak izin verecek. Bu, kullanıcıların iPhone’lara üçüncü taraf mağazalardan uygulama yükleyebileceği anlamına geliyor.

Apple bir süredir App Store dışından yüklenen uygulamaların güvenlik zaafiyeti yaratabileceğini söyleyerek AB’ye karşı çıkıyordu. Bu da iOS cihazlarda sideloading’in yasak olmasına yol açtı. Ancak Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kuralları, Apple gibi şirketlerin alternatif mağazalara izin vermesini zorunlu tutuyor.

Geliştiriciler tarafından analiz edilen iOS 17.2 betası, Apple’ın üçüncü taraf uygulamalara izin verdiği ortaya koydu. Daha da önemlisi kodun bölge kilidi içermesi, Apple’ın sideloading işlevini şimdilik AB ülkeleriyle sınırlamayı planladığını gösteriyor.

Şirketin bu yaklaşımı, Avrupa düzenlemelerine uyarken aynı zamanda sideloading’in güvenlik üzerindeki etkisini test etmesine olanak tanıyacak. Apple’ın daha önce üçüncü taraf mağazalara karşı çıktığı düşünülürse bu hamle şaşırtıcı değil.
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