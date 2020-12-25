Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

iPhone 12 serisi ile beraber Apple, şarj cihazını kutudan çıkartmış ve bu hamlesiyle büyük tepki toplamıştı. Artık yeni bir iPhone satın almak isteyen kullanıcıların, telefonlarını şarj etmek için ayrıca para ödeyerek şarj cihazı satın almaları gerekiyor. Fakat bu durum iPhone ile sınırlı kalmayacak gibi. Zira Samsung da muhtemelen yeni telefonlarında şarj cihazına kutuda yer vermeyecek.

Böyle düşünmemize sebep olan şey, Samsung'un bir gönderisini Facebook'tan kaldırması. Apple'ın şarj cihazını kutuya koymayacağı ortaya çıktığında, buna ilişkin nükteli bir Facebook gönderisi yayınlayan Samsung, şimdi ise bu gönderiyi yayından kaldırmış durumda. Eğer bu size bir anlam ifade etmediyse, biraz daha geçmişe gidelim.

Aynı durum kulaklık girişinde de yaşanmıştı

Apple, iPhone'larında 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığında, Samsung bununla ilgili alaycı bir reklam videosu kaydetmişti. Fakat sonradan bu YouTube videosu yayından kaldırıldı ve akabinde de Güney Koreli şirket, bazı telefonlarında 3.5 mm kulaklık girişini çıkarttı. Buradan hareketle, Samsung Galaxy S21'de kuvvetle muhtemel şarj cihazının yer almayacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki bu konuda sızıntılar da var, Samsung'un bu son hamlesi ile rüzgar kuvvet kazandı.

Kaynak: Chip