  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi
Teknoloji

Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

Samsung, iPhone 12 kutusundan şarj cihazı çıkmadığı için Apple'la dalga geçtiği bir "gönderiyi" sessiz sedasız sildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:57:00 - 2020-12-26 00:10:23
Apple ile dalga geçmişti... Samsung, sessiz sedasız o paylaşımını sildi

iPhone 12 serisi ile beraber Apple, şarj cihazını kutudan çıkartmış ve bu hamlesiyle büyük tepki toplamıştı. Artık yeni bir iPhone satın almak isteyen kullanıcıların, telefonlarını şarj etmek için ayrıca para ödeyerek şarj cihazı satın almaları gerekiyor. Fakat bu durum iPhone ile sınırlı kalmayacak gibi. Zira Samsung da muhtemelen yeni telefonlarında şarj cihazına kutuda yer vermeyecek.

Böyle düşünmemize sebep olan şey, Samsung'un bir gönderisini Facebook'tan kaldırması. Apple'ın şarj cihazını kutuya koymayacağı ortaya çıktığında, buna ilişkin nükteli bir Facebook gönderisi yayınlayan Samsung, şimdi ise bu gönderiyi yayından kaldırmış durumda. Eğer bu size bir anlam ifade etmediyse, biraz daha geçmişe gidelim.

Aynı durum kulaklık girişinde de yaşanmıştı

Apple, iPhone'larında 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığında, Samsung bununla ilgili alaycı bir reklam videosu kaydetmişti. Fakat sonradan bu YouTube videosu yayından kaldırıldı ve akabinde de Güney Koreli şirket, bazı telefonlarında 3.5 mm kulaklık girişini çıkarttı. Buradan hareketle, Samsung Galaxy S21'de kuvvetle muhtemel şarj cihazının yer almayacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki bu konuda sızıntılar da var, Samsung'un bu son hamlesi ile rüzgar kuvvet kazandı.

Kaynak: Chip

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bu ceza çok konuşulur! Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragman

TRT1'de Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da 28 Aralık akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ortalık karışac..
Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez
Siyaset

Başkan Erdoğan tavsiye etti: Bunu yiyene koronavirüs gelmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere pestil ve köme ikram ederek, Bunu yiyene korona gelmez" dedi.
Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o
Gündem

Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sana..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay