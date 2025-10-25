Apple hayranlarına kötü haber! Katlanabilir cihazlar yine ertelendi

Apple'ın uzun süredir merak edilen katlanabilir cihaz projeleriyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Şirketin, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPad ve farklı formattaki iPhone Fold modelleri için çıkış tarihlerinin revize edildiği ve bazı mühendislik zorluklarıyla karşılaşıldığı iddia edildi.

Sektör kaynaklarından gelen son raporlara göre Apple'ın planları bir kez daha değişmiş durumda. Artık iPhone Fold’un en erken 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemel bir iPhone Flip (kapaklı katlanabilir) içinde çıkış tarihi 2028 yılı olarak revize edildi. Katlanabilir bir iPad tablet görmemiz içinse 2029 ve hatta sonrasını beklememiz gerekecek.

Katlanabilir iPad'in piyasaya sürülme tahmini, Apple söylentilerini yakından takip edenleri şaşırttı. Daha önce analist Ming-Chi Kuo cihazın 2028'de gelebileceğini öne sürmüştü. Ancak bu hafta yayınlanan iki ayrı rapor, durumu değiştiriyor.

Pazar araştırma şirketi Stone Partners'ın direktörü Kim Ki-hyun, Kore'deki bir teknoloji zirvesinde yaptığı konuşmada, katlanabilir tabletin 2029'un ötesine ertelendiğini belirtti. Kim, cihazın LTPO+ OLED panel kullanacağını ekledi.

Bloomberg'den Mark Gurman ise, Apple'ın bu projede yaşadığı geliştirme engelleri nedeniyle çıkışın sarktığını doğruladı. Gurman, Apple'ın başlangıçta 2028'i hedeflediğini, ancak ağırlık, ekran teknolojisi ve diğer mühendislik sorunları nedeniyle bu hedefin artık mümkün olmadığını aktardı.

Aslında projenin geleceği bile belirsiz. Bloomberg'e konuşan proje çalışanlarından bazıları, katlanabilir iPad'in nihayetinde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda emin değil. Apple'ın daha önce Apple Car ve daha hafif Vision Pro gibi projeleri de mantıksız hale geldiğinde iptal ettiği biliniyor.

Apple, yine de katlanabilir iPad'i piyasaya sürme kararı alırsa, cihazın oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı neredeyse kesin. Gurman'ın tahminlerine göre, cihazın yaklaşık 3.000 dolara mal olacak olması, onu Apple'ın şu ana kadarki en pahalı iPad'i yapacak. Bu fiyat, hem MacBook Air hem de bazı MacBook Pro modellerinin bile üzerinde.