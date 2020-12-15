Apple eski iPhone'ları unutmadı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 14 Aralık akşamı iPhone kullanıcıları için iOS 14.3 güncellemesini yayınlamıştı. Güncelleme ile iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi iPhone modelleri Apple Fitness+ ve Apple AirPods Max desteğine kavuşmuştu. Ayrıca yeni güncelleme, cihazlardaki MMS ve SMS bildirimlerinin alınamaması gibi problemleri de çözüme kavuşturmuştu. Şirket şimdi de eski iPhone modelleri için iOS 12.5 güncellemesini yayınladı.

iOS 12.5 güncellemesi, iOS 14'ü desteklemeyen eski iPhone modelleri için yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi iOS 14'e kavuşamayan modellerine dönemin en önemli özelliklerinden birini getirdi.

iOS 13.7 güncellemesi ile iPhone'lara gelen Covid-19 maruz kalma bildirimleri özelliği, iOS 12.5 ile eski iPhone'lara da sunuldu.