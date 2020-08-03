Apple dünyanın en değerli şirketi oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok ülkede mağazalarını kapatma kararı alan ABD merkezli teknoloji devi Apple, açıkladığı finansal raporuyla birlikte yüzde 10'luk değer kazanarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin hisse başına fiyatı 425 dolar seviyesine yükseldi.

Hisselerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmayı başaran Apple, geçtiğimiz ay 1,5 milyon trilyon barajını aşmıştı. Yapılan yeni açıklamayla birlikte şirketin toplam değerinin 1,84 trilyon dolar seviyesini aştığı belirtildi.

Yayınlanan ikinci çeyrek raporuna göre şirket, son çeyrekte yüzde 11'lik bir büyüme yakalayarak 11,25 milyar dolar kar elde etti.