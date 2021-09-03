Apple çocuk istismarına karşı telefonları tarama planını askıya aldı

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, çocukların iletişim araçları ile cinsel istismarını ve bu tür malzemelerin yayılmasını önlemek için geliştirdikleri özelliklerin kullanıma girmesini, müşterilerden, araştırmacılardan ve hak savunucusu kuruluşlardan gelen yorumlar üzerine ertelediklerini belirtti.

Açıklamada, sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı, ancak eleştiriler doğrultusunda geliştirebilmek için lansmanın ertelendiği vurgulandı. Ancak özelliklerin ne zaman devreye girebileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Apple’ın geçen ay kullanıcıların iCloud içeriklerini çocuk istismarı içeren görüntü ve videolara karşı tarayacağını açıklaması, şirketin kişisel gizlilik politikalarıyla çeliştiği için tartışmalara neden olmuştu.

Apple çocuk istismarına karşı aldıkları üç aşamalı önlemlerin ilk aşamasında, yapay zeka teknolojileri sayesinde özel yazışmaları görüntülemeden, yalnızca CSAM (Child Sexual Abuse Material) olarak anılan hassas içerik taraması yapacağını açıklamıştı.

Söz konusu sistem, çocuk istismarı ile ilgili şüpheli görselleri, gerçek kişilerin incelemesine sunarak gerektiğinde güvenlik güçlerinin uyarılmasını sağlayacaktı.