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Teknoloji Apple CEO'sunun İstanbul paylaşımına Elon Musk'tan yorum! Sosyal medya bunu konuşuyor
Teknoloji

Apple CEO'sunun İstanbul paylaşımına Elon Musk'tan yorum! Sosyal medya bunu konuşuyor

Tesla CEO'su Elon Musk'ın İstanbul Bağdat Caddesi'nde hizmete açılan Apple mağazası için Twitter hesabından paylaşımda bulunan Apple CEO'su Tim Cook'a yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 01:16:00 -
Apple CEO'sunun İstanbul paylaşımına Elon Musk'tan yorum! Sosyal medya bunu konuşuyor

Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul Bağdat Caddesi'nde hizmete açılan Apple mağazası için Twitter'dan yaptığı paylaşımına Tesla CEO'su Elon Musk'tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Musk, Cook'un tweetinin altına Apple'da 199 liraya satılan parlatma bezini kastederek, "Gelin, Apple bezini görün" dedi.

Apple CEO'su Tim Cook, Twitter hesabından İstanbul Bağdat Caddesi'nde açılan yeni Apple mağazasıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Tim Cook, paylaşımında "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"Gelin, Apple bezini görün" 

Cook'un bu paylaşımına kısa süre içerinde binlerce beğeni ve yanıt geldi. İçlerinden biri de Tesla CEO'su Elon Musk'ın Tim Cook'a verdiği yanıttı. Tim Cook'a dikkat çeken bir tepki gösteren Tesla CEO'su Elon Musk, Apple'ın 199 liralık ekran temizleme bezini kastederek "Gelin, Apple bezini görün" ifadelerini kullandı.

Parlatma bezi tam 199 lira

Apple, cihazlarının ekranlarını temizlemek için tasarlanmış bir mikrofiber parlatma bezini 19 dolar yani 199 TL karşılığında piyasaya sürmüştü.

 

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