Apple CEO'su Tim Cook yalancılıkla suçlandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, bir dönem yaptığı açıklamalar nedeniyle yalancılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Cook'un, Çin'deki iPhone satışları konusunda yalan söylediği iddia edildi.

Konuya ilişkin Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi.

2018 yılının Ağustos ayında 1 trilyon dolar seviyesine ulaşan ilk ABD'li şirket olma unvanını kazanan Apple'ın gelirleri 90 milyar dolarlık bir düşüş yaşadı.

Bu sebeple akıllı telefon satışlarının düşeceğini öne süren Tim Cook, diğer açıklamalarında satışların Çin'de düşmeyeceğini iddia etti. Bu açıklamanın ardından Apple'ın hisse değerleri yüzde 10'luk bir kayıp yaşadı.