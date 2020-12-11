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Teknoloji Apple çalışanları Haziran'a kadar ofise gidemeyecek
Teknoloji

Apple çalışanları Haziran'a kadar ofise gidemeyecek

Apple personelinin büyük çoğunluğunun, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Haziran ayına dek evinde çalışacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:33:00 -
Apple çalışanları Haziran'a kadar ofise gidemeyecek

Apple CEO'su Tim Cook, dün çalışanlarla sanal bir toplantıda şirketin ofise dönme planına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Cook, çalışanların çoğunun 2021 yılı haziran ayından önce ofislere geri dönmeyeceğinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Cook, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısının gelecekte uzaktan çalışmak için daha fazla esneklik sağlayabileceğini ima etti. Cook, "Yüz yüze işbirliğinin yerini alacak bir şey yok, ancak işimizi üretkenlikten ödün vermeden ofis dışında da nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve tüm bu gelişmeler önemli" dedi.

Cook, geçtiğimiz aylarda yaşanan zorluklar nedeniyle Apple'ın birçok bölgedeki çalışanlarına 4 Ocak için planlanan ek ücretli tatil hakkı vereceğini de sözlerine ekledi.

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