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Teknoloji Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden
Teknoloji

Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden

Teknoloji devi Apple, hacker'lara bedava iPhone gönderiyor. Ama bu iPhone'lar bildiğiniz iPhone'lara benzemiyor ve bu dağıtımın önemli bir gayesi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:07:00 - 2020-12-27 14:17:18
Apple, bedava iPhone dağıtıyor! Bakın neden

Apple'ın Güvenlik Araştırma Cihazı (Security Research Device Program - SRD) Programı'na katılan güvenlik uzmanları, yakında hacker dostu iPhone'lara sahip olacak.

CHIP Online'ın aktardığına göre, teknoloji devi, katılımcıların ilk grubuna SRD telefonlarının hemen gönderileceğini bildirdi.

Bu program için geliştirilen iPhone'lar standart iPhone'lar gibi davranıyor, ancak güvenlik araştırmacılarına daha fazla erişim sağlıyor, böylece katılımcılar güvenlik açıklarını bulabilmek için ihtiyaç duydukları her türlü aracı çalıştırabiliyor.

Apple, tüm iOS kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yardımcı olmak için başlattığı bu programı ilk kez Temmuz ayında duyurmuştu. Araştırmacılar, aldıkları SRD telefonlarını 12 ay boyunca kullanacaklar, ancak yıl dolduktan sonra programa devam etmek istiyorlarsa yenilenmesini isteyebilecekler.

Buldukları her tür güvenlik açığını bildirmekle yükümlüler. Bununla birlikte, katılımcılar, Apple'ın 1 milyon dolar ödüllü "bug bounty" programına da katılabiliyor, araştırma cihazlarını hataları tespit etmek ve ödül için başvurmak amacıyla kullanabiliyor.

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