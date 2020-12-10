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Teknoloji Apple 32 çekirdekli işlemci için harekete geçti
Teknoloji

Apple 32 çekirdekli işlemci için harekete geçti

İddialara göre teknoloji devi Apple, 32 çekirdekli işlemci ile Mac bilgisayarlarına yeni bir performans kazandırmayı planlıyor. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:51:00 -
Apple 32 çekirdekli işlemci için harekete geçti

İddialara göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, 32 yüksek performanslı çekirdeğe sahip işlemci ile Mac bilgisayarlarına yeni bir performans kazandıracak. Ayrıca şirket, 32 çekirdekli işlemcinin yanında 16 çekirdekli bir işlemci alternatifi de bulunduracak.

ARM temelli, 32 yüksek performanslı çekirdeğe sahip işlemcinin 2021'nin ikinci yarısında tanıtılacak Mac bilgisayarlarda görülmesi bekleniyor. 2022'de piyasaya çıkacak yarım boyutlu Mac'lerin ise bu işlemcilere sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Söylentilere göre Apple, Mac bilgisayarlarını tamamen kendi işlemcileriyle çalıştırmak istiyor. Şirketin yeni işlemci tasarımlarında 128 çekirdekli bir GPU'da bulunuyor.

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