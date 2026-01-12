Apple 2025’te küresel pazarda lider: Akıllı telefon sektöründe zirve değişmedi

Teknoloji araştırma şirketi Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdiğini açıkladı.

Bu artışta gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep ve ekonomik ivmenin etkili olduğunu vurgulayan Counterpoint Research, Apple'ın yüzde 20 değerindeki payla pazara liderlik ettiğini doğrularken liderliğinin gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki talep ve iPhone 17 serisinin güçlü satışlarıyla desteklendiğini söyledi.

SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

Counterpoint Research, üreticilerin tarifelerin önüne geçmek için sevkiyatları yılın başlarında öne çektiğini fakat 2025 ilerledikçe etkinin hafiflediğini ve ikinci yarı hacimlerinin büyük ölçüde etkilenmediğini belirtti. Samsung, ılımlı sevkiyat büyümesiyle yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer aldı. Xiaomi, gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13'lük payla üçüncü sırada yer aldı.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, konuya ilişkin değerlendirmesinde çip üreticilerinin yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesi ve bileşen maliyetlerinin artması nedeniyle küresel akıllı telefon pazarının 2026'da küresel ölçekte daralmasının beklendiğini ifade etti.