Apple 200 kişinini işine son verdi
ABD merkezli teknoloji devi Apple, otonom araç projesi olan, Project Titan programında görev yapan 200 işçinin işine son verdiği duyurdu.24 Ocak 2019 Perşembe 15:33
Apple’ın, şirketin otonom araç projesi olan, Project Titan programından 200 işçinin işine son verdiği duyururken, işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerileceği açıklandı.
Bir Apple sözcüsü şunları söyledi;
"Apple’da otomon araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak."
Apple, Ağustos ayında, Apple’ın eski genel müdürü olan Doug Field’ı, Tesla’dan transfer ederek Project Titan’ın başına getirmişti.
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