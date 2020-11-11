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Aktüel "AppGallery ile Hep Kazan" kampanyasında Huawei Mate Xs kazananlar belli oldu
Aktüel

"AppGallery ile Hep Kazan" kampanyasında Huawei Mate Xs kazananlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:21:56 -
"AppGallery ile Hep Kazan" kampanyasında Huawei Mate Xs kazananlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin "AppGallery ile Hep Kazan" kampanyası kapsamında, markanın en gelişmiş akıllı cep telefonu olan, katlanabilir ekranlı 2 adet Mate Xs sahiplerini buldu.

Huawei açıklamasına göre, kampanyaya katılan ilk hafta kazananı Alican Olgunöz ve ikinci hafta kazananı Mesut Uyanık, kazandıkları cihazları kullanmaya başladı.

Haftanın kazananları düzenli olarak Huawei Community sayfasında ve AppGallery’de yayınlanıyor.

Şimdiye kadar 5 adet Huawei Mate Xs, 25 adet Huawei MateBook D15 ve 125 adet Huawei Watch GT 2 sahiplerini buldu. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden kazananlar listesini görebildikleri gibi Community sayfasından (https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_126926/) da listeye ulaşıp kazananlar arasında olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

Söz konusu kampanyadan yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery ile Hep Kazan" için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde "Şanslı Çarkı" çevirmek için 1 hak kazanılıyor.

"Şanslı Çarkı" çeviren kullanıcılar, anında 7 hediyeden birini kazanıyor. Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında tüm operatörlerde geçerli günlük 500 MB internet paketi, günlük 1 GB internet paketi, haftalık 1 GB internet paketi, haftalık 2 GB internet paketi, 100 TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki, Çiçek Sepeti’nden 25 TL hediye kuponu ve BiTaksi'den 30 TL hediye kuponu bulunuyor.

Bu hediyeler sonrasında kullanıcılar, kişisel bilgilerini doldurarak o hafta yapılan özel çekilişe katılma hakkı kazanıyor. Kullanıcılar her hafta, 5 adet Huawei MateBook D 15, 25 adet Huawei Watch GT 2 ve büyük ödül olarak 1 adet Huawei Mate Xs ürünlerinden birini kazanma şansını yakalıyor. Her bir kullanıcı anlık ödül kazanma hakkından haftada 1 kere, haftalık ürün çekilişinde ise haftalık 10 katılım hakkına sahip oluyor.

AppGallery, yeni kampanya döneminde de kazandırmaya devam edecek.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcılar, isterlerse Huawei'nin Petal Search uygulamasını indirip tüm kaynaklardan aynı anda uygulama araması da yapabiliyor.

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