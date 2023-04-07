  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Apo’ya özgürlük PKK’ya özerklik!
Gündem

Apo’ya özgürlük PKK’ya özerklik!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 09:22:00 -
Apo’ya özgürlük PKK’ya özerklik!

İttifak ve ortaklık iddiaları için “safsata” ifadesini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun maskesini HDP’li Sırrı Sakık düşürdü. Seçime sayılı günler kala yapılan ihanet pazarlıklarını ifşa eden Sakık, 6’lı masanın HDP desteği sayesinde iktidara geleceğini belirterek, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve tutuklu PKK’lılara genel af vaadinde bulundu. Sakık, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da deklare edilmesi gerekir” dedi.

HDP adına konuşan Sırrı Sakık, 7’li masada dönen ihanet pazarlığını itiraf etti. Sakık, “Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diyerek, 6’lı masa müdavimleri ile kapalı kapılar ardında pazarlık yaptıklarını deklare etti. “Biz önümüzdeki 100 yılda bu anayasada yer almak istiyoruz” diyerek yönetimde söz sahibi olmak istediklerini söyleyen Sakık, ‘genel af’ bahanesiyle ‘bebek katili’ Öcalan dahil olmak üzere aralarında PKK ve FETÖ’cülerin olduğu 350 bin mahkuma ve sürgündeki örgüt militanlarına özgürlük istediklerini söyledi.

Başından beri masadaydı

Kirli pazarlığı Akit’e değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “Başından beri masayı hep ‘7’li’ olarak nitelendirdim. Bugün şapka düştü kel göründü. Masanın yedi ortağı olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar bu neden saklandı? Niye kamuoyunu yanıltmak istediler? Çünkü tepkiden çekindikleri için bu işin örtülü ve gizli kalmasını istediler. Her parti kendi tabanını yavaş yavaş, alıştıra alıştıra bugüne getirmek istedi. Aslında HDP bu masada, ‘masanın ağır abisi’ olarak hep vardı. Ve birçok konuda yaptırım talebi oldu. Hazırladıkları mutabakat metnine baktığımız zaman zaten HDP’yi açıkça görebiliyoruz. Özerklikten tutun da tahliyelere kadar bütün taleplerini maddeler halinde yazdırmıştı. Bu talepler Amerika’nın istediği gibi madde madde sıralanmıştı. Sakık’ın açıklamasında dikkat ederseniz ‘genel aftan’ bahsediliyor. FETÖ ve PKK’nın tamamının serbest bırakılmasından bahsediliyor. Zaten ABD’nin de nihai planı buydu. ABD ‘dostlarımızı kaybettik’ diye açıklamalar yapmıştı. Şimdi o dostlarını geri kazanma peşinde. Sakık bunu itiraf etmiş oldu. Sürpriz mi? Meseleyi takip eden için değil. Kime sürpriz? Bugüne kadar masanın dümen suyuna göre hareket edenler ve uyanamayanlar için olabilir. Önümüzdeki günlerde bu söylemlerin daha da kesinleştiğini göreceğiz. HDP’nin masaya ayar verdiğini, ortaklarını tehdit ettiğini göreceğiz. Bunlar daha başlangıç.”

Malumu ilan etti

TİMAG Başkanı Ertuğrul Akar ise şunları kaydetti: “Sırrı Sakık’ın açıklaması malumun ilanıdır. Pazarlıklar esasında gizli ve kapılar ardında yapılmıyordu. Bunların zaten daha önce de benzer açıklamaları vardı. Sırrı Süreyya Önder de bir açıklama yaptı ve ‘100 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacağız’ dedi. Bu PKK’nın siyaset stratejisidir. Silahlı terör ile birlikte yavaş yavaş sivil siyasete entegre olma çalışmalarını bir parçasıdır. Bunların hepsi önceden planlanmıştır. 40 yıl önceden PKK’yı kuran akıl, HDP ve sonradan CHP üzerinden PKK’yı siyasete entegre etme çalışmalarını hazırlamıştı. Bugün CHP bunu planı meşrulaştırıyor. Zaten Kılıçdaroğlu Meclis’te PKK’lılarla el sıkıştığında, ‘meclis çatısı altında tüm problemler çözülecek’ demişti. Biz CHP ve HDP’nin açıklamasından, altılı asanın anayasa taslağından şunu net bir şekilde gördük; ‘özgürlükler genişletilecektir, özerklik şartı yerine getirilecektir. Demirtaş, Osman Kavala ve KHK’dan tutuklu FETÖ’cüler görevden atılmış FETÖ’cüler görevlerine iade edilecektir.’Bu yönde açıklamaları var. Ayrıca, terör örgütlerine özellikle PKK ve FETÖ’ye yeşil ışık yaktıklarını görüyoruz. Kılıçdaroğlu bu sözlerin tamamını verdi. Beyan edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat Sırrı Sakık’ın itirafı, 6’lı masanın Türkiye’yi bölme noktasında iradesini açıkça ortaya koydu.”

HDP'li Sırrı Sakık'tan masaya üstü kapalı tehdit! 'Hainlik etmeyin'
HDP'li Sırrı Sakık'tan masaya üstü kapalı tehdit! 'Hainlik etmeyin'

Gündem

HDP'li Sırrı Sakık'tan masaya üstü kapalı tehdit! 'Hainlik etmeyin'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi... HDP'li Sakık ihanet pazarlığını ifşaladı
Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi... HDP'li Sakık ihanet pazarlığını ifşaladı

Gündem

Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi... HDP'li Sakık ihanet pazarlığını ifşaladı

"Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti"
"Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti"

Gündem

"Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti"

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nadim hatipoğlu

GİZLİ ÇİFLEŞEN KEÇİ AŞKERE DOĞUM YAPARMIŞ SAKLAYAMAZSINIZ HDPKK İLE OLAN İŞ BİRLİĞİNİZİ TÜM BÖLÜCÜ VE İHANET EDENLERLE ATRI 12 DEVLET SIRTINIZI DESTEKLEDİĞİNİ SAĞIR SULTAN DUYDU BİLİYOR KENDİNİZİDE KURŞUNLATSANIZ BENZİN DÖKÜP YAKSANIZ BU MİLLET SİZE 14 MAYISTA ÇOK BÜYÜK BİR DERS VERECEK SANDIĞA MAHKUM EDECEK ALLAHCC İZNİ İLE.

NECATİ

SIRRI SAKIK IN ; 100 YILLIK CUMHURİYETLE HESAPLAŞACAĞIZ SÖZÜ İLE MEMLEKETİ KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEKLERİ ANLAŞILIYOR .HESAPLAŞMAK KELİMESİ İÇLERİNDE BİZLERE OLAN KİNİN DIŞA VURMUŞ HALİDİR. EY ŞANLI TÜRK MİLLETİ GAFLET UYANSAK ARTIK DİYORUM
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23