Apo’ya özgürlük PKK’ya özerklik!

HDP adına konuşan Sırrı Sakık, 7’li masada dönen ihanet pazarlığını itiraf etti. Sakık, “Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diyerek, 6’lı masa müdavimleri ile kapalı kapılar ardında pazarlık yaptıklarını deklare etti. “Biz önümüzdeki 100 yılda bu anayasada yer almak istiyoruz” diyerek yönetimde söz sahibi olmak istediklerini söyleyen Sakık, ‘genel af’ bahanesiyle ‘bebek katili’ Öcalan dahil olmak üzere aralarında PKK ve FETÖ’cülerin olduğu 350 bin mahkuma ve sürgündeki örgüt militanlarına özgürlük istediklerini söyledi.

Başından beri masadaydı

Kirli pazarlığı Akit’e değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları dile getirdi: “Başından beri masayı hep ‘7’li’ olarak nitelendirdim. Bugün şapka düştü kel göründü. Masanın yedi ortağı olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar bu neden saklandı? Niye kamuoyunu yanıltmak istediler? Çünkü tepkiden çekindikleri için bu işin örtülü ve gizli kalmasını istediler. Her parti kendi tabanını yavaş yavaş, alıştıra alıştıra bugüne getirmek istedi. Aslında HDP bu masada, ‘masanın ağır abisi’ olarak hep vardı. Ve birçok konuda yaptırım talebi oldu. Hazırladıkları mutabakat metnine baktığımız zaman zaten HDP’yi açıkça görebiliyoruz. Özerklikten tutun da tahliyelere kadar bütün taleplerini maddeler halinde yazdırmıştı. Bu talepler Amerika’nın istediği gibi madde madde sıralanmıştı. Sakık’ın açıklamasında dikkat ederseniz ‘genel aftan’ bahsediliyor. FETÖ ve PKK’nın tamamının serbest bırakılmasından bahsediliyor. Zaten ABD’nin de nihai planı buydu. ABD ‘dostlarımızı kaybettik’ diye açıklamalar yapmıştı. Şimdi o dostlarını geri kazanma peşinde. Sakık bunu itiraf etmiş oldu. Sürpriz mi? Meseleyi takip eden için değil. Kime sürpriz? Bugüne kadar masanın dümen suyuna göre hareket edenler ve uyanamayanlar için olabilir. Önümüzdeki günlerde bu söylemlerin daha da kesinleştiğini göreceğiz. HDP’nin masaya ayar verdiğini, ortaklarını tehdit ettiğini göreceğiz. Bunlar daha başlangıç.”

Malumu ilan etti

TİMAG Başkanı Ertuğrul Akar ise şunları kaydetti: “Sırrı Sakık’ın açıklaması malumun ilanıdır. Pazarlıklar esasında gizli ve kapılar ardında yapılmıyordu. Bunların zaten daha önce de benzer açıklamaları vardı. Sırrı Süreyya Önder de bir açıklama yaptı ve ‘100 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacağız’ dedi. Bu PKK’nın siyaset stratejisidir. Silahlı terör ile birlikte yavaş yavaş sivil siyasete entegre olma çalışmalarını bir parçasıdır. Bunların hepsi önceden planlanmıştır. 40 yıl önceden PKK’yı kuran akıl, HDP ve sonradan CHP üzerinden PKK’yı siyasete entegre etme çalışmalarını hazırlamıştı. Bugün CHP bunu planı meşrulaştırıyor. Zaten Kılıçdaroğlu Meclis’te PKK’lılarla el sıkıştığında, ‘meclis çatısı altında tüm problemler çözülecek’ demişti. Biz CHP ve HDP’nin açıklamasından, altılı asanın anayasa taslağından şunu net bir şekilde gördük; ‘özgürlükler genişletilecektir, özerklik şartı yerine getirilecektir. Demirtaş, Osman Kavala ve KHK’dan tutuklu FETÖ’cüler görevden atılmış FETÖ’cüler görevlerine iade edilecektir.’Bu yönde açıklamaları var. Ayrıca, terör örgütlerine özellikle PKK ve FETÖ’ye yeşil ışık yaktıklarını görüyoruz. Kılıçdaroğlu bu sözlerin tamamını verdi. Beyan edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat Sırrı Sakık’ın itirafı, 6’lı masanın Türkiye’yi bölme noktasında iradesini açıkça ortaya koydu.”