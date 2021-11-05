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Siyaset "Apo’nun heykelini dikeceğiz" diyen utanmaz: PKK ile ilişkim yok
Siyaset

"Apo’nun heykelini dikeceğiz" diyen utanmaz: PKK ile ilişkim yok

Daha önce, "Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz", "HDP Öcalan’ın projesidir", "PKK’lı gençler onurumuzdur" gibi herzeleri yumurtlayan Selahattin Demirtaş, ne kendisinin ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi olmadığı yalanını savurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:20:00 -
"Apo’nun heykelini dikeceğiz" diyen utanmaz: PKK ile ilişkim yok

Terör soruşturmasından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Yuh artık” dedirtecek bir açıklamaya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Suçsuz yere hapiste yatıyor" diyerek salıverilmesini istediği Demirtaş, avukatları aracılığıyla Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada "Ne benim ne partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı var" ifadelerini kullanarak milletin aklıyla adeta alay etti. Abisi PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Demirtaş, HDP'nin sadece barışçıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti olduğunu herzesini yumurtlamaktan da çekinmedi. 

"Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz" diyen sen değil miydin?

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olmadığını ileri süren Demirtaş’a, kamuoyundan “Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve PKK paçavralarının önünde fotoğraf çektiren sen değil misin? ‘Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz’ dediğin günleri ne çabuk unuttun? Bu millet her şeyin farkında. Senin, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmayan milletvekillerinden hesap soracağını söylediğini de biliyor, 'HDP Öcalan’ın projesidir’ dediğini de… Her şeyi unutturursun ama ‘PKK bir halk hareketidir’, ‘PKK’lı gençler onurumuzdur’ gibi hezeyanlarını Türk milletine unutturamazsın” tepkisi yükseldi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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