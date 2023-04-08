Apo’nun heykelini de dikecek misin? Fazıl Say'ın Demirtaş aşkı depreşti
Piyanist parçası Fazıl Say'ın "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi rezil ifadeler kullanan terör sevici Selahattin Demirtaş aşkı depreşti.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Ortalıkta 'piyanistim' diye dolanan Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.
Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun “Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!” şeklindeki skandal sözünü alıntılayan Say, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi rezil ifadeler kullanan terör sevici Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi Davası nedeniyle müebbet hapse mahkum edilen iş insanı Osman Kavala'ya destek verdi.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'yı görmezden gelen Say paylaşımında şu utanç verici ifadeleri kullandı:
"Bravo Kılıçdaroğlu! Yüz bin kere bravo! Aynen öyle; “Bu ülkede insanlar haksız yere hapis yatıyor, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala haksız yere hapis yatıyor!” Bir vatandaş olarak, teşekkür ederim. Kazanacağız! Haksızlık sona erecek! Başka yolu yok!!!"
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"Apo’nun heykelini de dikecek misin?"
Paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar; "Apo’nun heykelini de dikecek misin?" sözleriyle Fazıl Say'a tepki gösterdi.