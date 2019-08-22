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Apiterapi Uygulamaları ve Yükseköğrenimdeki Yeri projesinin final toplantısı gerçekleşti

Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Apiterapi Uygulamaları ve Yükseköğrenimdeki Yeri” adlı projenin uluslararası final toplantısı ve konferans etkinliği Didim’de gerçekleşti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
Apiterapi Uygulamaları ve Yükseköğrenimdeki Yeri projesinin final toplantısı gerçekleşti

Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Apiterapi Uygulamaları ve Yükseköğrenimdeki Yeri” adlı projenin uluslararası final toplantısı ve konferans etkinliği Didim’de gerçekleşti.



Proje kapsamında yapılan konferansa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve ADÜ akademisyenlerinin yanı sıra Polanya Wroclaw Çevre ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Litvanya Vytautas Magnus Tarım Üniversitesi, Slovakya Nitra Tarım Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri ile öğrenciler katıldı.



ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Be(e) Therapy Projesi ADÜ Koordinatörü Prof. Dr. Murat Yılmaz, proje hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak, tüm katılımcılara katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.



Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, apiterapinin öneminden söz ederek, üniversitelerde bu konuda daha fazla bilimsel çalışma yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Aldemir, yükseköğrenim için stratejik ortaklık kapsamında desteklenen Be(e)Therapy adlı Avrupa Birliği projesinde görev alan tüm proje ekibini tebrik ederek konuşmasına son verdi.



Konferansın ilk sunumu, çağrılı konuşmacı ve kongre onur konuğu olarak davet edilen, Türkiye’de Apiterapi konusunda çok sayıda önemli çalışmalar yapmış, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu tarafından yapıldı. Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu ve araştırma ekibi tarafından yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını da içeren, Hipertansiyon ve Apiterapik Yaklaşımlar başlıklı sunumda, doğal arı ürünlerinin, antihipertansif etkileri konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.


Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu’na sunumları ve katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından teşekkür ve katılım belgesi verildi.


Yerli ve yabancı katılımcıların apiterapi konusunda sunumları ile devam eden programda, katılımcıların soru ve katkıları alındıktan sonra, projede görev alan tüm partner ülke araştırıcılarına, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu tarafından katılım sertifikaları verildi.


Toplantıya Aydın’dan katılan katılımcılara ise katılım belgeleri, Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:20
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