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Aktüel

Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir aperatif salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:21:19 -
Aperatif salonunda kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir aperatif salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında aperatif dükkanı sahibi A.Y. tartıştığı M.D.’yi göğsünden bıçakladı.


Olay Ramazan Paşa Mahallesi’nde sabah 10.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple aperatif sahibi ve çalışanı arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada A.Y. eline aldığı bıçakla M.D.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. A.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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