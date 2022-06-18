Ape Musa gücü kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da gerçekleştirilen Eren Abluka 15 Operasyonu kapsamında Ape Musa gücünden 2 teröristin bir sığınakta öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Soylu yaptığı açıklamada, "Biz 40. yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. Özellikle PKK'nın Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, orada sözde o güçten 2 teröristi, bir sığınakta hem de göğüs göğse çatışmayla etkisiz hale arkadaşlarımız getirmişler. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları korusun."