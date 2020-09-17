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Dünya AP'den BAE ve Suudi Arabistan için yaptırım çağrısı
Dünya

AP'den BAE ve Suudi Arabistan için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Yemen'de devam eden savaş nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışlarının kısıtlanmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:57:00 -
AP'den BAE ve Suudi Arabistan için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) silah ticaretine ilişkin karar önergesi dünkü oturumda resmen onaylandı. Önergenin sonuçları bugün açıklandı. Söz konusu önergede, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan veriler hatırlatıldı; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satan ülkeler arasında AB ülkelerinin başı çektiği belirtildi.

Aynı zamanda önergede, Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan ve BAE’nin işlediği savaş suçları da hatırlatıldı ve Suudilerin başı çektiği koalisyon güçlerine Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Hollanda'nın, silah satışlarını kısıtlama kararları hakkındaki memnuniyet dile getirildi.

Önergede, tüm AB üyesi ülkelerine çağrı yapıldı; Suudi Arabistan, BAE ve koalisyon güçlerine, Yemen hükümetine ve çatışmanın diğer taraflarına askeri ekipman satışı yapılmaması istendi.

Aynı zamanda önergede, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinin ardından Suudi Arabistan’a silah satışını kısıtlayan ülkelerin örnek alınması gerektiği vurgulandı. Kaşıkçı cinayetinin ardından Almanya, Finlandiya ve Danimarka, Suudilere silah satışını kısıtlamıştı.

AP aynı zamanda Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan, BAE ve Vietnam'a ülke içinde baskıcı uygulamaları kolaylaştıracak izleme teknolojileri satışının da bugün itibariyle durdurulması çağrısı yaptı.

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