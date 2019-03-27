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AP'den araçlarda "emisyon düşürmeye" onay

Avrupa Parlamentosu, otomobil ve kamyonlarda emisyon salınımlarının düşürülmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı

27 Mart 2019 Çarşamba 21:32
AP'den araçlarda "emisyon düşürmeye" onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), emisyon salınımlarını 2030 yılına kadar otomobillerde yüzde 37,5, ağır vasıtalarda yüzde 31 düşürmeye yönelik yasal düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların ve otomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63'e karşı 521 oyla kabul etti.

Buna göre, yeni otomobiller için emisyon salınımı 2030'da, 2021 yılı seviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:32
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