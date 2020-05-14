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Dünya

AP'de Hristiyan Demokratların Türkiye teklifi kabul edilmedi

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Hristiyan Demokrat (EPP) grubunun Türkiye'ye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarının koşullara bağlanması ve gerekli ilerleme kaydedilmezse askıya alınmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:23:00 -
AP'de Hristiyan Demokratların Türkiye teklifi kabul edilmedi

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bugün AP, Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasına büyük çoğunlukla karşı çıktı." açıklamasında bulundu.

AP Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı Sergey Lagodinsky ise "İyi bir mücadele verdik. AP Türkiye Raportörü ile benzer düşünceye sahip parlamenterlerle birlikte Türkiye'ye yönelik IPA fonlarının askıya alınmasını savunan öneriyi reddetmeyi başardık. Türk sivil toplumunun mevcut ikili gerginliklerden etkilenmeyeceğini bilmek memnun edici." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, EPP, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'ndaki "2018 AB Genel Bütçe Uygulamalarının Onanması" oturumunda değişiklik önerisinde bulundu.

EPP, 2018 bütçesiyle ilgili oylamaya sunduğu değişiklik önerisinde Türkiye'ye IPA fon aktarımının hukukun üstünlüğü ve yönetişim alanlarında reform yapılması şartına bağlanmasını, gerekli ilerleme kaydedilmezse IPA fonlarının askıya alınmasını talep etti ancak Sanchez ve Lagodinsky'nin yanı sıra AP içindeki diğer siyasi gruplarda Türkiye'nin üyelik süreciyle bağlantılı olan IPA fonlarının devamını destekleyen AP üyelerinin karşı oy kullanmasıyla söz konusu değişiklik önerisi kabul edilmedi.

 

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